شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة السيناريست عاطف بشاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفت منذ قليل شقيقة الكاتب عاطف بشاى، حيث أعلن الخبر عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا: "انتقلت إلى الأمجاد السماوية اختي الحبيبة سهير اليوم"، ولم يكشف بعد عن موعد الجنازة.

عاطف بشاى هو كاتب وسيناريست مصري، له العديد من الأعمال بين السينما والتليفزيون، من أفلامه: "إلى أين تأخذني هذه الطفلة"، "الملائكة لا تسكن الأرض"، "اللص"، "ونسيت أني امرأة"، ومن مسلسلاته: "اللقاء الثاني"، "حضرة المحترم"، "السندريلا".

من أشهر مؤلفات الكاتب عاطف بشاى، مسلسل تاجر السعادة، عمارة يعقوبيان، شخلول، السندريلا، الكلام المباح، هكذا دواليك