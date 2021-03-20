فن ومشاهير

وفاة شقيقة السيناريست عاطف بشاى

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القاهرة - سامية سيد - توفت منذ قليل شقيقة الكاتب عاطف بشاى، حيث أعلن الخبر عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا: "انتقلت إلى الأمجاد السماوية اختي الحبيبة سهير اليوم"، ولم يكشف بعد عن موعد الجنازة.

 

عاطف بشاى هو كاتب وسيناريست مصري، له العديد من الأعمال بين السينما والتليفزيون، من أفلامه: "إلى أين تأخذني هذه الطفلة"، "الملائكة لا تسكن الأرض"، "اللص"، "ونسيت أني امرأة"، ومن مسلسلاته: "اللقاء الثاني"، "حضرة المحترم"، "السندريلا".

من أشهر مؤلفات الكاتب عاطف بشاى، مسلسل تاجر السعادة، عمارة يعقوبيان، شخلول، السندريلا، الكلام المباح، هكذا دواليك

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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