شكرا لقرائتكم خبر عن أمير طعيمة يعلن إصابته بفيروس كورونا: "محدش هيكون أخده منى غير أهل بيتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الشاعر والمؤلف أمير طعيمة، عن إصابته بفيروس كورونا، حيث أعلن عن ذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تويتر، مؤكداً أنه لم يقابل أى شخص منذ أسبوع، وبالتالى الخوف على أهل بيته فقط الذى يخالطهم فقط الفترة الماضية.

وكتب في تغريدته قائلاً : " إيجابي كوفيد، الحمد لله ما قابلتش حد أخر اسبوع ومحدش هيكون أخذه مني غير أهل بيتي للأسف، خدوا بالكم من نفسكم".



امير طعيمة

وفى سياق آخر كان المؤلف والشاعر الغنائي أمير طعيمة، وجه قبل أيام رسالة إلى الكينج محمد منير، معربا عن سعادته البالغة للعمل معه منذ تعاونهما معا في العام 2003 قبل 18 عام من الآن، حينما طرح الكينج أغنيات "أحمر شفايف" و"ابكي" و"بحر الحياة".

وشارك أمير طعيمة جمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بصورة تجمعه بالكينج محمد منير، معلقا: "أول مرة اشتغلنا مع بعض عام 2003 في أحمر شفايف وابكي وبحر الحياة، ومن وقتها وكل مرة بنعمل حاجة سوا بحس بنفس إحساس السعادة اللي حسيته أول مرة.. معندناش غير منير واحد ربنا يديم عليك الصحة والإبداع يا كنج".

وتعاون الشاعر أمير طعيمة مع الفنان محمد منير في بعض الأغنيات كان من أحدثها أغنية "مهموم" التي طُرحت في العام 2019، وكان قد تعاون معه أيضا في أغاني "أحمر شفايف" و"ابكي" و"بحر الحياة".