شكرا لقرائتكم خبر عن عرض حكاية "شنطة سفر" من مسلسل "ورا كل باب" على قناة الحياة.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم السبت ثالث حكايات مسلسل "ورا كل باب" في تمام التاسعة مساءً، على شاشة الحياة، باسم "شنطة سفر" من بطولة الفنانة دينا، بعد نجاح أول حكايتين في العمل الجديد الأسبوعين الماضيين، الأولى بعنوان "مالناش إلا بعض" بطولة صابرين وجيهان خليل وجمال عبد الناصر ومحمد نجاتى وتأليف باهر دويدار وإخراج سميح النقاش، وانتهى عرض الثانية هذا الأسبوع بعنوان "يوم من الأيام" تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وبطولة أحمد خليل ويوسف عثمان وهايدى رفعت.

الحكاية الجديدة "شنطة سفر"، من بطولة الفنانة دينا والفنان أحمد صيام، والفنان رمزي العدل، والفنانة الشابة منة عرفة، ويعرض على الحياة من السبت إلى الأربعاء في تمام التاسعة بواقع حكاية من 5 حلقات كل أسبوع.

وانتهت المخرجة إيمان الحداد من تصوير الحكاية الرابعة والتي تحمل اسم "أيامنا الحلوة" بطولة محسن محيى الدين، منى عبد الغنى، كريم الحسينى، عمرعبد العزيز، آية هشام، وانطلق قبل أيام تصوير حكاية خامسة بعنوان طبق الأصل" بطولة فتحى عبد الوهاب ورشا مهدى وإيهاب فهمى وساندى على وإخراج معتز حسام الدين.

مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجى، وفكرة الكاتب يسرى الفخرانى ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.