شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير يحتفل بخطوبة ابنه الأكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المطرب الشعبى سعد الصغير، في جو عائلى بخطوبة ابنه الأكبر محمود على فتاة من خارج الوسط الفنى حضره عائلة العروسين، واتفقا أن يقيما احتفالاً كبيرًا يضم الأصدقاء والأقارب خلال الفترة المقبلة، يذكر أن سعد الصغير له ابنة واحدة "منة" وثلاثة أبناء هم محمد وأحمد ومحمود.



محمود سعد الصغير

كان الفنان سعد الصغير قد نشر منذ أيام صورة جديدة له وهو يحمل أسد، ليبدو أنه يسير على خطى فنانين سبقوه بالظهور مع الحيوانات، خاصة المفترسة منها، حيث نشر صورته مع الأسد عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

وظهر سعد الصغير، فى الصورة دون أن تبدو عليه أى علامات للخوف أو الحذر من الأسد المعروف بمدى شراسته كونه من الحيوانات المفترسة، أكله اللحوم، كما كان الأسد هادئًا بين يديه.

وفى لقائه ببرنامج "فينك يا نجم "الذى يذاع على تليفزيون "الخليج 365 " قال سعد الصغير إٔنه يجب أن يصنف كمؤدى وليس مغنى، وأن اللون الذى يقدمه هو وحمو بيكا هو لون غناء خفيف لا يصنف طرب، ولكن عمر كمال وحسن شاكوش يملكون أصواتاً "حلوة"، لذا فهو يتمنى العمل مع عمر كمال لأنه سيضيف إليه، ولكنه رفض العمل مع حمو بيكا عندما عرض عليه بيكا أن يقدما أغنية سوياً، قائلاً: "لما أنا وحمو بيكا نعمل دويتو واحنا الاثنين مبنغنيش يبقى مين هيصلحلنا