شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل فيلم "بينك" الوثائقى بعنوان P!NK: All I Know So Far والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة العالمية بينك أنها بصدد إطلاق فيلم وثائقى يكشف طريقتها فى عمل توازن بين كل جوانب حياتها، والفيلم يحمل عنوان "P!NK: All I Know So Far".

أشارت النجمة بينك البالغة من العمر (41 عامًا) أن فيلمها الوثائقى "P!NK: All I Know So Far" يقوم بإخراجه مايكل جرايسى مخرج فيلم "The Greatest Showman"، ومن المقرر يتبع العمل المغنية الشهيرة منذ عام 2019 بجولتها "Beautiful Trauma Tour" حيث كانت بينك تحاول الموازنة بين كونها أم لطفلين وزوجة وسيدة أعمال.

وقد حدت بينك موعد لإطلاقه شهر مايو المقبل وهو العمل الذى سيتضمن مزيج من اللقطات الخاصة ومقابلات من وراء الكواليس، ومواد خاصة بالنجمة الشهيرة، وأشارت التقارير أن الفيلم سيعرض فى 21 مايو المقبل.

يذكر أن بينك حققت نجاحا كبيرا بالدويتو التى قدمته مؤخرًا مع النجم العالمى كيث أوربان الذى يمتلك شعبية مذهلة حول العالم، حيث حصدت أغنيتهما "One Too Many" نجاحا مذهلا حول العالم من قبل المعنيين بالموسيقي والغناء.