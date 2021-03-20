زهور ورسالة.. لفتة مميّزة من بيونسيه احتفالاً بفوز تايلور سويفت بالـ”غرامي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: توجهت تايلور سويفت يوم الجمعة 19 آذار (مارس) إلى إنستغرام لتشارك مع متابعيها البالغ عددهم 151 مليوناً عبر خاصية الستوري الهدية الجميلة التي تلقتها من النجمة العالمية بيونسيه بعد فوزها بجائزة “غرامي” لألبوم العام، عن ألبومها “فولكلور”، لتصبح بذلك أول فنانة تفوز بهذه الجائزة ثلاث مرات.

إلى جانب باقة الزهور الجميلة المتعددة الألوان، كتبت لها بيونسيه رسالة قصيرة جاء فيها: “مبروك على فوزك بالغرامي. استمتعت برؤيتك ليلة الأحد. أشكرك على دعمك الدائم. أُرسل الحب لك ولعائلتك”.

وعلّقت سويفت على الصورة: “بدأت يومي بتلقّي الزهور من بيونسيه ملكة التألّق والعظمة وفجأة أصبح أفضل يوم جمعة على الإطلاق”. وأضافت: “شكراً لك ومبروك على إنجازك الرائع ليلة الأحد!”.

ويذكر أنّ بيونسيه دخلت التاريخ وأصبحت أكثر الفنانات فوزاً بالجائزة الموسيقية على الإطلاق، إذ حصدت النجمة أربع جوائز ليلة الأحد، من بينها اثنتان شاركتها فيهما المغنية ميغان ذا ستاليون التي فازت بلقب أفضل فنانة صاعدة. وبذلك ارتفع رصيدها من جوائز غرامي الى 28 جائزة لتتفوّق على الرقم القياسي السابق للفنانات والمسجل باسم المغنية أليسون كروس.

وتحدثت بيونسيه عند قبولها الجوائز عن الرسائل المهمة التي توججها عبر أغانيها، قائلةً: “بصفتي فنانة، أعتقد أن وظيفتي وجميع وظائفنا هي أن تعكس الزمن الذي نعيش فيه. كان وقتاً عصيباً جداً. أردت رفع معنويات كل الملوك والملكات السود الرائعين الذين يواصلون إلهامي وإلهام العالم بأسره وتشجيعهم والاحتفاء بهم”.