إحتفال شبابي مميّز لدينا الشربيني.. قالب الحلوى على شكر حوت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: إحتفلت النجمة دينا الشربيني بيوم ميلادها الـ36، وسط عدد من أصدقائها النجوم ومن بينهم الفنانة ياسمين رئيس، التي تعتبر صديقتها الحميمة، والنجم خالد سليم وزوجته.

ونشرت ياسمين عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام مجموعة من الصور و مقاطع الفيديو من الحفل الذي أقيم في منزل وبأجواء شبابية ممتعة.

وظهرت الشربيني بكامل أناقتها بفستان أسود والضحكة لم تفارق وجهها. وقد تم تجهير قالب حلوى مميّز على شكل حوت، في إشارة الى البرج الفلكي الذي تنتمي إليه.

وكان من ضمن الحضور مطرب المهرجانات حسن شاكوش وقدم لصاحبة العيد أغنية “بنت الجيران”، وكانت ترقص مع أصدقائها من الوسط الفني بحماس وسعادة.

من ناحية أخرى، تواصل الشربيني تصوير مشاهد مسلسل “قصر النيل”، الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2021، ويشاركها في بطولته ريهام عبد الغفور وأحمد مجدي وصلاح عبد الله وصبري فواز وأحمد خالد صالح وآخرين.