اللقطات الأولى من “350 جرام” لعابد فهد وكارين رزق الله: تشويق وإثارة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشفت شركة “غولدن لاين” عبر حسابها الرسمي في موقع “إنستغرام”، عن اللقطات الأولى من مسلسل “350 غرام” من بطولة الفنانَين عابد فهد وكارين رزق الله وسلوم حداد، سيُعرض في شهر رمضان المقبل على شاشة قناة “أبو ظبي”.

وتدور أحداث العمل الدرامي في إطار من التشويق والإثارة حول محامٍ ينتفض على محيطه الإجرامي إثر تعرّضه لحادث إنساني يغيّر قناعاته، ليصطدم بحرف مافيوية ضدّه شديدة الخطر، إذ يصبح أصدقاء الأمس أعداء اليوم.

ويضم العمل في البطولة إلى جانب فهد ورزق الله وحداد وستيفاني عطا الله ومصطفى سعد الدين وغريس قبيلي وقاسم منصور وبيار داغر وسامر الكحلاوي، وهو من تأليف وسيناريو وحوار ناديا الأحمر، إخراج محمد لطفي، وإنتاج شركة “غولدن لاين”.

وقالت الأحمر في تصريحات إعلامية سابقة تحت عنوان: “فقط عند خطر فقدان القلب… سنعرف قيمة كل غرام منه”: “شخصيات “350 غرام” معجونة في الحياة. ليست نتيجة ولا سبباً، بل هي التراكمات التي مرت في روح كل منها لتجعلها كياناً لن يكون نهائياً بالطبع. مثلنا تماماً، هي الجواب والقرار المتخذ أمام الظرف في المكان والزمان الذي وصلنا إليه أو وضُعنا فيه، في زاويته، لنصارع من أجل النجاة، وغالباً ممزقين بين عقل وقلب لا نعرف قيمته إلا عند خطر فقدانه، عندها فقط سنعرف قيمة كل غرام فيه”.