بالصور.. صدامات بين الشرطة ورافضين لقيود كورونا بألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اندلعت صدامات بين الشرطة ومعارضين للقيود المفروضة لمكافحة كورونا في وسط ألمانيا، خلال واحد من أكبر التجمعات منذ بداية العام.

وقالت وسائل إعلام إن الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل عندما حاولت مجموعة من المتظاهرين كسر طوق من الشرطة للانضمام إلى متظاهرين آخرين.



وذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية إنه تم تنظيم واحدة من أكبر المسيرات بمدينة كاسل، وسط توقعات بمشاركة نحو 20 ألف محتج.





وأظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي المحتجين وهم يواجهون فرقة من الشرطة خلال محاولة المتظاهرين اختراق الحاجز، واستخدمت الشرطة الهراوات خلال الصدامات مع المحتجين.





وسجلت ألمانيا أكثر من مليونين و645 ألفاً و783 إصابة بكورونا، ووفاة 74 ألفاً و565 حالة، وسط مخاوف من بدء الموجة الثالثة من الجائحة.



