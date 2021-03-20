شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف ينتهي من تحضيرات كليب جديد بعنوان "ياه على الزمن" مع فادى حداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم جورج وسوف، من التحضيرات النهائية لكليب جديد بعنوان "ياه على الزمن" يوم الخميس الماضي، مع المخرج فادى حداد، ومن المقرر أن يتم تصويرها خلال الأسبوع الحالي، والأغنية من كلمات أحمد المالكى وألحان مصطفى شكرى، وتوزيع هادى شرارة.

من ناحية أخرى شارك جورج وسوف والملقب من قبل عشاقه بسلطان الطرب متابعيه على موقع إنستجرام بوصلة تمرينات صباحية من داخل الجيم مثلما ظهر خلال الفيديو الذى بدا فيه وهو يمارس التمرينات تحت شعار النشاط الصباحى كما علق على الفيديو.

وكان سلطان الطرب جورج وسوف، كان أكد فى وقت سابق أهمية الالتزام بالقانون والإجراءات التي يتم وضعها للحصول على لقاحات كورونا وفق الفئات الأكثر أولوية للحصول على التطعيم، وظهر ذلك خلال تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر"، قائلاً فيها قبل أيام : "والله مش عيب الإنسان يلتزم بالقانون والإجراءات، أنا سجلت على المنصة وأنتظر من أكثر من شهر أنه يوصل دوري باللقاح، ما في حدا أحسن من حدا".

يذكر سلطان الطرب جورج وسوف هو واحد من أهم نجوم أغناء فى الوطن العربى، ومن أشهر الأغنيات التى قدمها وسوف وحققت نجاحا مذهلا "اتأخرت كتير" و"بيحسدونى" و"الهوى سلطان" و"يوم الوداع" و"ليل العاشقين" و"لسه الدنيا بخير" و"دول مش حبايب"، وغيرهم الكثير من الغنيات التى يعشقها محبيو عشاقى النجم الشهير.