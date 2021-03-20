شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تحتفل بنجاح أغنيتها الجديدة "حتة تانية" بحضور فنانين وموسيقيين.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة روبى، بنجاح أغنيتها الجديدة "حتة تانية" وهى أولى أغانى ألبومها الجديد الذى يحمل نفس الاسم، التى طرحتها مؤخرًا وتجاوزت نسب مشاهدتها 3 ملايين مشاهدة عبر قناتها على يوتيوب، بعد نحو أسبوع من طرحها، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع موسيقى وماستر توما.

وحضر الحفل، الذى أقيم الليلة الماضية، الفنان ماجد المصرى وزوجته رانيا أبو النصر، والفنانة بشرى، والملحن عزيز الشافعى، والمطرب أحمد جمال، والفنانة جيلان علاء، وكوكى شقيقة روبى وزوجها اللاعب إسلام صيام، وعدد آخر من الفنانين والأصدقاء.



روبى

وحرصت روبى، خلال الحفل، على غناء أغنيتها الجديدة "حتة تانية"، بالإضافة إلى عدد من أغانيها القديمة، منها "ليه بيدارى كده"، وتفاعل النجوم الحاضرين مع أغانى روبى والذين رقصوا على أنغامها والتقطوا الصور التذكارية والفيديوهات التى توثق احتفالهم.



ماجد المصرى وزوجته رانيا ويضم ألبوم روبى الجديد "حتة تانية"، 10 أغنيات هى "حتة تانية" من كلمات عزيز الشافعى، توزيع توما، "حياتى" من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد حمزة وتوزيع توما، "أمك وأبوك" من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل.



روبى

كما يتضمن الألبوم أغانى "عادى براحتك" من كلمات حسام سعيد وألحان خالد حلمى وتوزيع أحمد إبراهيم، و"تعجبني يا ولا" من كلمات صابر كمال وألحان بلال سرور وتوزيع هانى يعقوب، "سهوة" من كلمات صابر كمال وألحان بلال سرور وتوزيع أحمد عادل، "الهشك بشك" من كلمات شادى نور وألحان محمد يحيى وتوزيع أماديو، وأغنية لم يستقر على اسمها، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.



روبى وجيلان علاء



عزيز الشافعى