شكرا لقرائتكم خبر عن هلا رشدى تتعاون مع عزيز الشافعى وتوما بأغنية عيد الأم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المطربة هلا رشدى لطرح أغنية جديدة عن عيد الأم، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع الموسيقي توما، ومن المقرر أن يتم طرحها اليوم.

من ناحية أخرى استضافت الإعلامية منى الشاذلى في برنامج "معكم" الذى يذاع على فضائية سى بى سى المطربة هلا رشدى وابنها معز، والتي قدمت عددًا من أغانى الأم، منها "صباح الخير يا مولاتى" وأمورتى الحلوة" "يا أخواتى بحبها" و"ماما زمانها جاية"، وقامت هلا بتقليد المطربة أصالة بأغنية "لو مرجعتش".

وطرحت مؤخرًا المطربة الشابة هلا رشدي كليب بعنوان "نصيبها مجاش" كلمات محمود عبدلله، و ألحان أحمد عمار، توزيع موسيقي أحمد شوقي، إنتاج وهندسة صوتية هاني محروس، وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب من إخراج عفاف جريس.



كواليس اغنية هلا رشدى

وكانت هلا قدمت مؤخراً أغنية "واحدة من الجيل الجديد" خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة من كلمات راؤول وألحان مدين وتوزيع عمر إسماعيل وميكس وماستر مصطفى رؤوف وجيتارات مصطفى نصر.

يذكر أن هلا رشدى دخلت مجال الطرب والغناء من خلال السوشيال ميديا قبل أن تتعاقد مع إحدى شركات الإنتاج وتقوم حالياً بالتحضير لألبومها الأول.