شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الهدية التى أرسلتها بيونسيه لتايلور سويفت بعد حفل الجرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن النجمة العالمية بيونسه تتعامل بكل حب وعفوية مع أصدقائها المقربين وتسعى دائمًا للاحتفال بهم على طريقتها الخاصة.

أرسلت النجمة بيونسيه باقة من الزهور لصديقتها النجمة العالمية تايلور سويفت التى تتمتع بشعبية كبيرة حول العالم، وجاءت هذه الخطوة بعد فوز سويفت بجائزة جرامى لألبوم العام.

كشفت تايلور سويفت البالغة من العمر (31 عامًا) عن صورتين التقطتهم لباقة الزهور التى أرسلتها لها بيونسيه، حيث نشرت الصور على الـ stories الخاصة بصفحتها على "إنستجرام" والتى تضم أكثر من 151 مليونا.





علقت بيونسيه: "لقد استيقظت على باقة من الزهور ارسلتها ملكة النعمة والعظيمة بيونسيه وفجأة أصبح أفضل يوم جمعة على الإطلاق.. شكرًا لكى بيونسيه وتهنئة على إنجازك الملحمى ليلة الأحد الماضى".





يذكر أن تايلور سويفت خطفت الأنظار نحوها خلال حضورها حفل توزيع جوائز Grammy لعام 2021 الذى أقيم أمس فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية ، حيث ظهرت مرتدية فستان قصير "floral" وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء "Oscar de la Renta" والذى وصل سعره الي 9294 جنيها إسترلينيا، فى حين اختارت حذاءها من مجموعة تصميمات دار أزياء "Christian Louboutin"، أما مجوهرات تايلور سويفت فكانت من "Cathy Waterman".