شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يستجيب لطلب معجبة تمنت حضوره حفل زفافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تامر حسني، اقترن اسمه كثيرًا منذ بداية مشواره الفنى، بـ جبر خواطر معجبيه، ووجوده لهم في وقت احتياجهم له عند وصول أي جديد له بشأنهم، ومن هنا يعلم تامر حسني الكثيرين درسا في جبر الخواطر.

وقد استجاب تامر حسنى، لحضور زفاف إحدى معجباته بعد أن عبرت من خلال فيديو على إنستجرام، عن رغبتها في تواجده معها في مثل هذا اليوم، وقالت في الفيديو: "دائما بشوفك قدوة لينا في حاجات كتير أوى وشخصية مش بتكرر كتير وبتساعد ناس وسبب فرحة ليهم نفسى تحقق أمنية حياتى وتحضر فرحى وتكون شاهد في كتب كتابى".

ورد تامر حسنى، قائلاً: "يا سحر فرحك فين وإمتى ومليون مبروووووك يا أجمل عروسة ويا أجمل صوت ليكى ولعريسك الجميل ربنا يحفظكم وعقبال الجميع".

تامر حسنى

كما تصدر النجم تامر حسني تريند جوجل، الأربعاء الماضى، بعد لقاءه بإحدى معجباته التي التقته خلال تواجده في أحد الفنادق خلال زيارة له ،وعبرت عن إعجابها بالفنان تامر حسني ورغبتها منذ سنوات في لقاءه.

ونشرت آية مكرم، صور وفيديوهات لها مع النجم تامر حسني، بعد لقاءها به وكتبت قائلة:" تبان صوره مع فنان..تبان لحظة حلوة لحاجة كنت بتمناها ممكن نشوفها عادية..الأهم من كل الاختلافات دي انك تبقي حقيقي وطبيعي، كنت أتمني أشوفه بس طلع عارفني كدكتوره اتفقنا أو اختلفنا اتمنوا الحلو للناس بكل حب واريحيه، كنت بقول أتمني اقابله وقابلته واتمني اشتغل معاه وهشتغل بإذن الله فنان جميل ومختلف متواضع ومحبوب ..ربنا يحبب فيه خلقه".

و وعد تامر حسني واحدة من معجباته بمشاركتها له في حفله المقبل، وذلك بعد إبداعها فى عزف إحدى أغنياته فى مقطع فيديو نشره أيضًا عبر ستوري حسابه على "إنستجرام"، وكتب فى تعليقه عليه: "إيه حلاوتك دى.. انتي معايا الحفلة الجاية".