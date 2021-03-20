شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلي: أجرى العملية الجراحية الثالثة فى أنفى يوم الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة حورية فرغلي لـ"الخليج 365"، أنها تستعد للخضوع للعملية الجراحية الثالثة فى أنفها يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 مارس الجارى مع الطبيب الأمريكى العالمى "بريومى" أحد مستشفيات ولاية شيكاغو الأمريكية، موضحة أنها عبارة عن تأهيل لوضع العظام في المكان الصحيح مباشرة حتى يعود شكلها طبيعياً.

وأجرت حورية فرغلي العملية الجراحية الثانية في "الأنف"، فى الأول من مارس 1 مارس، وذلك بعد 20 يوماً من إجراء العملية الجراحية الأولى، وكللت العمليتين بالنجاح حيث كانت الأولى باستقطاع خلايا جذعية وعظام من القفص الصدرى، ووضعهما في الأنف لتعود الأنف لشكلها الطبيعى، والثانية تعديل الأنف للشكل الطبيعى ونحتها.

واستعادت حورية فرغلي الشعور بحاستي الشم والتذوق العملية الأولى تتذوق الحلوى وتشم الأشياء من حولها بعدما فقدتهما طوال الفترة الماضية، كما أنها تعيش حالة معنوية مرتفعة بعد الدعم الذى وصلها من الجمهور منذ ظهورها والكشف عن حالتها الصحية، إضافة الى تفائلها بعودتها إلى شكلها الطبيعى مرة مرة بعد الانتهاء من العمليات والتأهيل بأمريكا.