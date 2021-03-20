"كان نفسي أجيلك".. إدوارد يحتفل بعيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

وجه الفنان إدوارد، رسالة لوالدته الراحلة، احتفالا بعيد الأم، الذي يوافق غدا الأحد ٢١ مارس.

ونشر إدوارد، صورة لوالدته عبر حسابه على تويتر، وعلق :"‏كل عيد وانتي طيبة يا أمي.. كان نفسي أجيلك يوم عيدك زي كل سنة وأشوفك وانتي بتدعيلي.. عارف أنك معايا وبتدعيلي وانتي في السماء".

وأضاف متحدثا عن صورة والدته:" الصورة دي، كل شوية أشوفها وأحس بدعواتك ليا.. وحشتيني يا أمي".

ويشارك إدوارد في دراما رمضان المقبل بمسلسلي" نسل الأغراب "و" كوفيد ٢٥".

مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، مي عمر، دياب، فردوس عبدالحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد فهيم، أحمد مالك، أحمد داش، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي.

بينما مسلسل"كوفيد ٢٥" بطولة: يوسف الشريف، آيتن عامر، أحمد صلاح حسني، إدوارد، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبدالرحيم حسن، ديانا هشام، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخي وغيرهم، ومن تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.