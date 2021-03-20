عُرض له فيلم بعد وفاته وهذه علاقته بإسعاد يونس.. 10 معلومات عن عبدالغني النجدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان عبدالغني النجدي، الذي توفي في مثل هذا اليوم 20 مارس عام 1980.

شارك في الكثير من الأعمال السينمائية ومع كبار النجوم، وقدم الأدورالثانوية مثل البواب، الحارس، الخادم.

ونستعرض لكم أبرز المعلومات عن عبدالغني النجدي..

- ولد بقرية المشايعة مركز الغنايم بمحافظة أسيوط في 6 ديسمبر 1915.

- شارك في ما يقرب من 380 عملًا ما بين السينما والتليفزيون.

- من أشهر أعماله التليفزيونية :"الرجل الثاني"، "بنك القلق"، "هروب"، "المجهول".

- كان يبيع النكت والمونولوجات التي يؤلفها لكبار نجوم الكوميديا، أمثال إسماعيل ياسين وشكوكو، وكان يضع "تسعيرة" للنكتة الواحدة مقابل جنيه واحد.

- ومن أبرز أعماله السينمائية "المجانين الثلاثة"، "لا يا من كنت حبيبي"، "الخطايا"، "العتبة الخضراء"، "الفانوس السحري"، "الرجل الثاني".

- تزوج من الفنانة بديعة صادق وأنجب ابنه خالد النجدي. وهي أخت الفنانة كوكب صادق والدة الفنانة إسعاد يونس.

- عُرض له فيلم "خلف أسوار الجامعة" بعد وفاته بعام، من بطولة شويكار وسعيد صالح، ومن إخراج نجدي حافظ.

- شارك في كتابة سيناريو أفلام "إجازة بالعافية"، "السر في بير"، وحوار فيلم "بنات بحري".

- توفي في 20 مارس عام 1980، عن عمر ناهز الـ65 عامًا.