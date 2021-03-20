هكذا احتفل صابر الرباعي بعيد استقلال تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

شارك الفنان التونسي صابر الرباعي، متابعيه وجمهوره، الاحتفال بعيد استقلال تونس الذي يوافق اليوم السبت ٢٠ مارس.

وكتب الرباعي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "تونس.. برجالها ونسائها وشبابها.. تونس بأجيالها اللي يصونوا ترابها.. عيد استقلال سعيد يا تونس الخير والحب والسلام".

ويحتفل التونسيون في 20 مارس من كلِّ عامِ بذكرى عيد الاستقلال.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان صابر الرباعي، كان فيديو كليب أغنية "المعطف" عبر يوتيوب، وهو من كلمات كريم العراقي، ألحان الموسيقار دكتور طلال، توزيع وتسجيل ميشيل فاضل، إشراف خالد أبو منذر.