أحمد السقا يظهر بصورة جديدة في كواليس "نسل الأغراب".. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

ظهر الفنان أحمد السقا، بصورة جديدة في كواليس تصوير مشاهده بمسلسل "نسل الأغراب" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشر السقا، الصورة عبر حسابه على إنستجرام، وظهر فيها ممسكا بعصا مشتعلة، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.

وجاءت تعليقات عدد من متابعيه وجمهوره، كالتالي: "أنت نجم السينما المصرية"، "مسلسل رمضان، كل سنة وأنت طيب ورمضان كريم عليك وعلينا يا رب يا نجم يا غالي"، "مستنينك في رمضان يا نجم"، "أنت رجعت لإبراهيم الأبيض ولا إيه يا نجم"، "بجد نجم مصر الأول"، "ملك الأكشن في مصر.. بالتوفيق يا فنان".

مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، مي عمر، دياب، فردوس عبدالحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد فهيم، أحمد مالك، أحمد داش، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي.