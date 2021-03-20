هكذا ظهرت روجينا على بوستر "بنت السلطان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصدرت الفنانة روجينا بوستر مسلسلها الجديد "بنت السلطان"، التي تخوض به السباق الرمضاني المقبل لعام 2021.

ونشرت روجينا بوستر المسلسل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "بسم الله توكلنا على الله، مسلسل بنت السلطان، بإذنك يارب تجعل رزقنا النجاح من فضلك وكرمك من حيث لا نُحتسب".

كما علقت الفنانة منى زكي : "ألف مبروك حبيبتي بالنجاح يا رب".

مسلسل "بنت السلطان" من بطولة باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازي، نهى صالح، حسن أبوالروس، أوتاكا، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويدور في إطار درامي اجتماعي تشويقي.