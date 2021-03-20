فيديو| دينا الشربيني ترقص على "بنت الجيران" في عيد ميلادها بحضور نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة دينا الشربيني بعيد ميلادها برفقة أصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني، الذي وافق 17 مارس الجاري.

ونشرت الفنانة ياسمين رئيس عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورًا ومقاطع فيديو من الحفل.

ظهرت دينا الشربيني في الفيديو وهي ترقص على أغنية "بنت الجيران"، الذي غناها المطرب حسن شاكوش.

حضر حفل عيد ميلاد الفنان خالد سليم وزوجته، الفنانة نسرين إمام، المخرج طارق العريان.

وتشارك دينا الشربيني في دراما رمضان المقبل بمسلسل "قصر النيل" الذي تدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي في إطار من التشويق والإثارة والغموض، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج خالد مرعي.

المسلسل بطولة دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، نبيل عيسى، وأحمد مجدي، وصلاح عبدالله، ومريم الخشت، وأحمد خالد صالح، وسامي مغاوري، ومحمود البزاوي.