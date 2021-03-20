"صراعاتها وسبب طلاقها من زوجيها وقصة ماء النار".. تصريحات إلهام شاهين لـ"السيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حلت الفنانة إلهام شاهين، ضيفة ببرنامج "السيرة" الذي عرض جزءه الثاني على قناة DMC، وتحدثت خلاله عن قصص زيجاتها وأسباب الطلاق وصراعاتها بالوسط الفني.

- "لما اتجوزت من عادل حسني، كان فرق السن بينا ما يقرب من 25 عاما وتزوجته وكان لديه شركة سياحة، وبعد عامين من الزواج أبلغني البعض أن (عادل) يخوض تجربة إنتاج مع سهير رمزي، وسألته حينها فأنكر وقبل نزول الفيلم اعترف لي أن الفيلم من إنتاجه، وأنه اضطر لذلك بسبب ضغط أصدقائه عليه، وأن هذه المرة الأخيرة الذي يقوم فيها بذلك".

- "عدت فترة ووجدت كثيرين يخبروني أن (عادل) خاض تجربة الإنتاج مرة أخرى مع سهير رمزي أيضاً، فسألته وأنكر، وكنت وقتها أصور مشاهد باستديو مصر، وجاء صحفي لعمل حوار وبالصدفة قال إنه عمل حوارا مع (عادل) في استديو النحاس، فذهبت على الفور هناك لأجده في حجرة سهير رمزى، وقال لي (أيوة أنا كداب، وشوفي إنتي عايزة إيه)، وحينها طلبت الطلاق، والذي ضايقني في الأمر أنه كان دائما يريدني أن أبعد عن الفن، وهو من دخل الفن، وقلت له حينها (لو عايزة أتجوز راجل من الفن.. كنت اتجوزت، بس أنا كنت عايزة أتجوز من خارج الفن)".

- "زواجي الثاني من (عزت قدورة)، لم أعلن عنه وهو من طلب ذلك بسبب ظروف عائلية، فكان ينتظر زواج ابنته واحترمت رغبته لأنه لم يحب الإعلام والصحافة، وبعد مرور عام طلبت منه أن نعلن ورفض فطلقت نفسي منه، لأن العصمة كانت في يدي، وهو شعر بإهانة في رجولته وكان يريد أن يردني كي يطلقني هو ولكني رفضت".

- "العصمة كانت في يدي في الزيجة الثانية من اللبناني عزت قدورة، وكان ذلك هو شرطي الوحيد لقبول الزواج منه، وسبب طلبي لهذا الشرط كنت بأمن نفسي".

- "حادثة إلقاء ماء نار عليا.. أقسم (عزت) أنه لم يقم بذلك ورفض يعترف مين اللي عمل كدا".

- " عزت هو أكثر رجل أحبّني، ولكني لم أحبه بنفس القدر وأحببت عادل حسني أكثر".

- "جميع صراعاتي بالوسط الفني سواء مع زملاء أو مخرجين، تم الصلح فيها، و ما حدث ما هو إلا (عبط)، وتصالحت مع فيفي عبده وأصبحت من أقرب الناس لقلبها، وأيضاً نادية الجندي انتهت صراعاتي معها عندما جاءت لتعزيني في والدتي".

- "بمر بفترات اكتئاب وحينها أختفي تماما وأستطيع أن أعالج نفسي من خلال أخذ الكثير من المنومات حتى لا أفكر".

- "لم يتعبني أحد في حياتي، وأنا من أتعبت نفسي وأنا لديا كبرياء وقوة وعنيدة.. ولم يوجد شيء فُرض عليا في حياتي".

- "أهم الشخصيات التي أثرت في حياتي هي (أمي) فلا يوجد أم مثلها في الحياة".

-"هالة صدقي ويسرا وليلى علوي وصابرين ودلال عبدالعزيز أعز صديقاتي".