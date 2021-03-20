البرازيلي كوتينيو خارج حسابات الإدارة الجديدة لبرشلونة

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 04:10 مساءً - منذ 59 دقيقة

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن إدارة برشلونة تنوي بيع البرازيلي فيليب كوتينيو في السوق الصيفي المقبل.

وانتقل كوتينيو البالغ من العمر 28 عاما، لبرشلونة من ليفربول في يناير 2018 في صفقة بلغت قيمتها 120 مليون يورو كمبلغ ثابت، إلى جانب 40 مليون يورو كمتغيرات.

وقالت ”موندو ديبورتيفو“ إن برشلونة ينوي بيع كوتينيو في السوق الصيفي لتجنب دفع المزيد من الأموال لليفربول.

وأوضحت الصحيفة أنه إذا شارك كوتينيو في 10 مباريات مع برشلونة فإنه سيكون عليه دفع 20 مليون يورو لليفربول ضمن بنود الصفقة التي تمت في عهد الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو.

وقالت ”موندو ديبورتيفو“ إن عقد كوتينيو ينص على دفع برشلونة 5 ملايين يورو إذا لعب له كوتينيو 25 مباراة، و20 مليون يورو حال شارك في 100 مباراة، في حين يدفع برشلونة 10 ملايين يورو حال تأهله لدوري الأبطال في أول عامين من الصفقة، إلى جانب 5 ملايين يورو حال فوز برشلونة بدوري الأبطال.

ودفع برشلونة 15 مليون يورو لليفربول كمبلغ متغير عندما وصل كوتينيو لـ25 مباراة مع النادي الكتالوني، وعندما تأهل لدوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة أن إدارة برشلونة الجديدة برئاسة خوان لابورتا لا تمانع أن يرحل كوتينيو عن الفريق الصيف المقبل بنظام البيع النهائي أو الإعارة.

تجدر الإشارة إلى أن كوتينو شارك آخر مرة الموسم الحالي في ديسمبر الماضي، حيث يغيب بسبب الإصابة، كما تردد أن برشلونة لن يشرك اللاعب لتجنب وصوله لـ100 مباراة مع الفريق.

وخلال 90 مباراة لكوتينيو سجل اللاعب البرازيلي 23 هدفا وصنع 14، علما أنه أمضى الموسم الماضي معارا مع بايرن ميونخ.