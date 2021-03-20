في يومها العالمي.. أكثر دول العالم “سعادة”

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 20 - مارس - 2021 2:30 مساءً

خصصت الأمم المتحدة، العشرين من مارس من كل عام ، يوماً للسعادة، تأكيدا على أهمية السعادة في حياة الناس، وخصصت هذا اليوم للحفاظ على قيم السعادة والرفاه، والتأكيد على أهمية النمو الاقتصادي لتعزيز التنمية المستدامة.

وأعلنت الأمم المتحدة عام 2015 عن أهداف التنمية المستدامة، وتشمل القضاء على الفقر والحد من انعدام المساواة وحماية كوكب الأرض، وهي ثلاثة أهداف يمكن أن تؤدي إلى السعادة والرفاه.

وتم إطلاق تقرير “السعادة العالمية” للمرة الأولى عام 2012، وهو عبارة عن مسح سنوي تجريه “شبكة حلول التنمية المستدامة” التابعة للأمم المتحدة.

وعادة ما يعتمد الإحصاء على بيانات من “استطلاع غالوب العالمي”. لكن هذا العام كان مختلفا بعض الشيء، نظرا لأن الباحثين لم يتمكنوا من إجراء مقابلات وجها لوجه في عدد من البلدان، وفقا لما ذكرته “فوربس”، في تقرير.

ووفقا للتقرير فإن أسعد 20 دولة في العالم هي بالترتيب:

فنلندا – أيسلندا – الدنمارك – سويسرا – هولندا – السويد – ألمانيا – النرويج – نيوزيلندا – النمسا – إسرائيل – أستراليا – أيرلندا – الولايات المتحدة – كندا – تشيكيا – بلجيكا – المملكة المتحدة – الصين – فرنسا.

وبحسب فرانس برس فإن من خلال مقارنة بيانات 2020 مع السنوات السابقة لتبيان أثر الجائحة، لاحظ معدو الدراسة “ازديادا كبيرا في وتيرة المشاعر السلبية” في ما يقرب من ثلث البلدان.