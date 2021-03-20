شكرا لقرائتكم خبر عن منة عرفة : "إيدى محروقة وعملت حادثة بالعربية وبقالى 20 يوم في مصايب".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة منة عرفة، رسالة للأشخاص الذين يركزون في حياتها مما سبب لها العديد من المشاكل، وقالت منة عرفة، في فيديو عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "عايزة أوجه رسالة للأشخاص اللي حاطين مناخيرهم جوه حياتي.. أنا هيحصلي إيه أكتر من كده إيدي كلها محروقة، وعملت حادثة بالعربية، تعبانة وهعمل أشعة على المخ، وطلعلي غدة حتى كلابي جالها مرض بيموت، في إيه تاني ممكن يحصلي؟".



منة عرفة

منة عرفة : "يا ريت الناس دول يشوفوا حد تاني"

تابعت منة عرفة : "يا ريت الناس دول يشوفوا حد تاني، مش لازم كل حاجة عليا، خلاص يا جماعة بلاش يحصلي حاجة أكتر من كده، والحمد لله على كل شيء، الناس اللي حاطة عينها ومناخيرها جوه حياتي أبوس إيديكم ارحموني، بقالي 20 يوم مصايب بتحل عليا معرفش منين، بقول الكلام ده للناس اللي بيقولوا حياتي زي الفل ومعنديش مشاكل".



منة عرفة

آخر أعمال منة عرفة مسلسل "إسعاف يونس"، للنجم محمد أنور، مسلسل "إسعاف يونس" تعتمد أحداثه على ظهور نجم كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.



منة عرفة

وإسعاف يونس بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلامة.