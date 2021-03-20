شكرا لقرائتكم خبر عن انفصال ساويتى وكوافو بسبب الخيانة.. تعرف على تعليقها بعد الكشف عن الخبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ثلاث سنوات من المواعدة والحب، تصدرت اليوم النجمة العالمية ساويتى المواقع الفنية الشهيرة مثل "جاست جيرد" بخبر انفصالها عن مغنى الراب الشهير كوافو "Quavo" البالغ من العمر (29 عامًا) نجم الفريق الغنائى الشهير "Migos"، و جاء الانفصال بسبب الخيانة التى تعرضت لها ساويتى.

أكدت ساويتى من خلال صفحتها على "تويتر" قائلة: "أنا حاليا سينجل" لقد تحملت الكثير من الخيانة والأذى خلف الكواليس بسبب رواية خاطئة يتم تداولها والتى تحط من قدرى.. واستكملت النجمة الشهيرة قائلة: "الهدايا لا تكون أبدًا علاج للجروح.. والحب لم يكن حقيقيًا إذا تم منحه لنساء أخريات.. خرجت من العلاقة بشعور عميق بالسلام والحرية ومتحمسة لفترة جديدة من حياتى".