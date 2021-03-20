شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مرسى يعلن عرض مسلسل "ضد الكسر" للنجمة نيللى كريم على قناة Cbc فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عرض مسلسل "ضد الكسر" للنجم نيللى كريم حصريًا على قناة Cbc فى شهر رمضان المقبل.





كان تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، طرح برومو مسلسل "ضد الكسر" الذى تقوم ببطولته النجمة نيللى كريم، ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وذلك عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأعلن عرضه حصريا على قناة Cbc، فى شهر رمضان المقبل.

مسلسل "ضد الكسر" تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد، وبطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، هشام إسماعيل، مصطفى درويش، تارا عماد، سينتينا خليفة، حمزة العيلي، نهير أمين وعدد آخر من الفنانين، والعمل إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.

يذكر أن نيللي كريم شاركت في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل بـ 100 وش، مع آسر ياسين وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، دنيا ماهر، مصطفى درويش، علا رشدي، حنان يوسف، سلوى محمد علي، سارة التونسي، لؤى عمران، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكرى.