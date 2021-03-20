شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد حمادة هلال.. تعرف على مكتشفه ومتى بدأ الغناء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم حمادة هلال، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ41، حيث ولد فى الشرقية عام 1980، واسمه الحقيقي محمد عبد الفتاح محمد عبد العزيز هلال، وانتقل مع عائلته للقاهرة.

وتحدث حمادة هلال خلال لقاء سابق له في برنامج "صاحبة السعادة" للنجمة إسعاد يونس الذى يذاع على قناةdmc عن أول مرة غنى فيها، وقال: "كان عمرى 9 سنوات فى فرح شعبى، صوتى عجبهم فى الفرح فغنيت 15 مرة بلطجى كان بياخدنى أغنى فى الأفراح دون علم أهلى واتعرفت فى المنطقة إنى ابنه"، قائلا: "حتى قرر والدى مراقبتى ليعرف سبب خروجى، وبعدها فوجئ بى وأنا أغنى على المسرح، ومن وقتها قرر أبى دعمى فى الغناء"، مؤكدا: "نزلنا أنا ووالدى نشوف منتجين، وكانوا بيكسرونى كسرة مش هنساها".

وقال هلال إنه قابل حميد الشاعرى ليساعده فى انطلاق مسيرته ويطرح بعدها ألبوم الأيام، واقتحم مجال التمثيل بمسلسل بدارة مع معالى زايد، ثم توالت الأعمال الفنية، مضيفا: "عندى أغانى كتير راكنها بقالى 3 سنين وخلاص حمضت عشان كنت عاوز أعمل ألبوم".

ومن ألبومات حمادة هلال "دار الزمان" عام 1998، و"دموع" عام 2000، و"بخاف" عام 2002، و"واحشنى" عام 2004، و"عيال حبيبة" عام 2005، وبحبك آخر حاجة" 2008، "متقولهاش" عام 2012، و"عيش باشا" عام 2017، إضافة إلى العديد من الأغانى السينجل التي غنائها بعيداً عن الألبومات وكذلك الكليبات المصورة.

قدم حمادة هلال فى السينما 8 أفلام هم "عيال حبيبة" عام 2005، و"العيال هربت" عام 2006، و"الحب كدا" عام 2007، و"حلم العمر" عام 2008، و"أمن دولت" عام 2011، و"مستر أند ميسيز عويس" عام 2012، و"حماتى بتحبنى عام 2014، و"شنطة حمزة" عام 2017، كما قام ببطولة مسلسلات "ولى العهد" عام 2015، و"طاقة القدر" عام 2017، و"قانون عمر" عام 2018، و"إبن أصول" عام 2019.