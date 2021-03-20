"كيان يعيش فينا".. درة تحتفل بعيد استقلال تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

احتفلت الفنانة التونسية درة، بعيد استقلال تونس، الذي يوافق اليوم السبت ٢٠ مارس.

وكتبت درة، عبر حسابها على تويتر: " االوطن، ليس أرضاً نعيش عليها، ولكن هو كيان يعيش فينا.. كل عام وموطني الغالي بألف خير.. عيد الاستقلال".

ويحتفل التونسيون في 20 مارس من كلِّ عامِ بذكرى عيد الاستقلال.

جدير بالذكر أن درة تشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل "بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، غادة عادل، درة، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندا موسى، نورهان، ومن تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد العدل.