أول ظهور مع والدته.. هكذا احتفل أحمد فهيم بعيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان أحمد فهيم، على مشاركة متابعيه، احتفاله بعيد الأم مع والدته التي يظهر معها لأول مرة أمام الجمهور.

ونشر فهيم، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ما عاد العالم يعنيني، فوجود أمي يكفيني.. كل سنة وأمهاتنا بخير".

ويحتفل المصريون، غدا الأحد، بعيد الأم، الذي يوافق يوم ٢١ مارس من كل عام.

ويشارك أحمد فهيم في دراما رمضان المقبل بمسلسلي "نسل الأغراب" و"كل ما نفترق".

مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، مي عمر، دياب، فردوس عبدالحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد فهيم، أحمد مالك، أحمد داش، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي.

بينما مسلسل "كل ما نفترق" بطولة: ريهام حجاج، وعمرو عبدالجليل، ورانيا يوسف، وأيتن عامر، وأحمد فهمي، وسيد رجب، ومحمد الشرنوبي، قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبدالمجيد، وإخراج كريم العدل.