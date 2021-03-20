محمد عادل إمام يبرز صورة لـ"توك توك" استعان باسم مسلسله الجديد "النمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان محمد عادل إمام، على إبراز صورة لـ"توك توك" استعان بوضع لافتة من الخلف تحمل اسم مسلسله الدرامي الجديد "النمر" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشر إمام، الصورة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق : "حبيت الصورة جدا.. خير إن شاء الله.. النمر".

مسلسل "النمر" بطولة محمد عادل إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم.

المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجي.