"من المعجبات بفنك".. رسائل متبادلة بين نوال الزغبي ونادية الجندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

وجهت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، رسالة إلى الفنانة القديرة نادية الجندي التي حرصت على الرد على رسالتها.

وكتبت نوال الزغبي عبر حسابها على تويتر، موجهة حديثها لنادية الجندي، قائلة: "بموت فيكي".

وردت نادية الجندي على رسالتها، قائلة : "وأنا بحبك أوي، ومن المعجبات بفنك وجمالك.. ربنا يوفقك حبيبتي.. وناجحة ومتألقة وجميلة على طول".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نوال الزغبي، هي أغنية "عقلي وقف" التي تعاونت فيها مع المخرج فادي حداد، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبدالمنعم.

فيما شاركت الفنانة نادية الجندي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "سكر زيادة"، وهو من بطولة نبيلة عبيد، هالة فاخر، سميحة أيوب، ومن إخراج وائل إحسان.