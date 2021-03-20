"عايزاني ألغي التصوير".. صلاح عبدالله يحتفل بعيد ميلاد حفيدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان القدير صلاح عبدالله، على مشاركة جمهوره ومتابعيه، الإحتفال بعيد ميلاد حفيدته كارما.

ونشر صلاح، صورا من الإحتفال عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أغلى الولد، ولد الولد.. حفيدتي عايزاني ألغي التصوير عشان أطفي معاها الشمع.. على عيني والله يا كرمتي، وربنا يبارك في صحتك وضحكتك ويخليكي لينا يا أحلى شمعة نورت دنيتي".

ويشارك الفنان صلاح عبدالله بمسلسل "شقة ٦" الذي تخوض بطولته الفنانة روبي، الفنان أحمد حاتم ، الفنان هاني عادل، الفنان محمود البزاوي، الفنانة رحاب الجمل، حمزة العيلي، ملك قورة.

المسلسل سيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب، وإخراج محمود كامل، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2021 عبر إحدى المنصات الإلكترونية وعدد من القنوات العربية والخليجية.