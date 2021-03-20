"محتاجالك أوي".. إيمي طلعت زكريا توجه رسالة مؤثرة لوالدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

وجهت الفنانة إيمي طلعت زكريا، رسالة مؤثرة لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا، الذي رحل عن عالمنا في 8 أكتوبر 2019.

ونشرت إيمي، صورة نادرة تجمعها به، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت "اللهم أطعم أبي من خيرات جنتك، كما أطعمنا من خيرات دنيتك.. وحشتني يا أغلى الناس.. محتاجالك أوي".

وكانت إيمي طلعت زكريا تعرضت لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، دخلت على إثرها أحد المستشفيات، وخرجت متعافية.

يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا كان مسرحية "لما الزهر يلعب" مع الفنان سمير غانم وشيرين وإيمان السيد ومن تأليف أحمد الإبياري وإخراج طارق الإبياري.