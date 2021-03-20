الأيام الأخيرة في حياة وحيد سيف.. تشخيص خاطئ وموقف مبارك وهذا ما حدث ليلة الوفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي

تحل علينا اليوم السبت، ذكرى ميلاد نجم الكوميديا الراحل وحيد سيف، إذ أنه من مواليد مثل هذا اليوم 20 مارس من العام 1939.

وحيد سيف حاصل على ليسانس آداب قسم تاريخ من جامعة الإسكندرية، وفي الكلية انضم إلى الفرقة التمثيلية وشارك في العديد من المسرحيات، وهو ما قاده إلى القاهرة عام 1968، حيث كانت بدايته السينمائية عام 1971 من خلال فيلم "زوجتي والكلب"، لينطلق في رحلة فنية قدّم خلالها عشرات الأعمال في السينما والمسرح والتليفزيون.

وعانى وحيد سيف من المرض منذ شهر مايو 2007، حتى رحيله عن عالمنا في 19 يناير عام 2013 عن عمر يناهز 73 عاما؛ وتحدثت نجلته "إيمان" عن تلك الفترة في برنامج "الراجل ده أبويا" عبر فضائية "صدى البلد" يونيو 2017.

وقالت: "في بداية مرضه تم تشخيص حالته غلط للأسف، التشخيص كان أن عنده الصفراء، واتعالج على الأساس ده، وللأسف هو مكنش عنده صفراء، كان عنده حصوة في البنكرياس، وعملوله عملية خطيرة جدا، وده أدى أن الصفراء تنزل مرة واحدة فبوظت أجهزة أخرى بداخله، بقى ياخد غسيل كلوي، والكبد تأثر كمان".

أضافت: "الرئيس حسني مبارك أمر بعلاجه على نفقة الدولة في مستشفى القوات المسلحة، ودي كانت لفتة لطيفة منه أدت إلى ارتفاع معنوياته جدا في الوقت ده، وبعدها سافرنا للمستشفى الأمريكي في بيروت، وقعد هناك واتظبط وبقى زي الفل ورجعنا مصر، لحد ما جاتله انتكاسة في نهاية 2010 وبداية 2011، ودي بقى الأزمة اللي كانت صعبة".

وعن لحظاته الأخيرة قبل الوفاة؛ قالت: "قبل وفاته بيوم كنت عنده، أنا فاكرة إني شيلته وقتها، بابا لحد قبل ما يموت بشهر كان بينزل كل يوم، كان بيحب الحياة جدا، في الشهر الأخير ده جاتله جلطة بسيطة في الرجل فمبقاش يقدر يمشي، بس كان بيتكلم ولطيف وكل حاجة، قبل الوفاة بـ3 أيام جاله دور برد، فمكنش قادر يقف ياخد حقنة، فأنا شيلته وقتها".

اختتمت: "ليلة الوفاة كلمني وقعد يهزر معايا في التليفون، والصبح توفى الساعة 12، كان يوم صعب جدا، هو وحشني أوي ومفتقده كلامه، أهم نصائحه ليّا كانت إني أعيش حياتي زي ما أنا حباها عشان أنتِ مش هتعيشي تاني".

ومن أبرز الأفلام التي شارك بها وحيد سيف: "الأسطى محروس، الحقونا، ليلة القبض على بكيزة وزغلول، ملف في الآداب، محامي خلع، السيد أبو العربي وصل، سيد العاطفي، عايز حقي"، ومن المسلسلات: "المال والبنون، على باب الوزير، النوّة، ناس وناس، وعائلة مجنونة جدا"، وغيرها من الأعمال الباقية رغم رحيله.