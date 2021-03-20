بالفيديو: بعد فشلها في الزواج مرتين… إلهام شاهين تكشف الأسباب

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين أن زواجها الأول من الدكتور عادل حسني استمر 5 سنوات، وحدث الانفصال بسبب كذبه المتكرر عليها.

وقالت إلهام شاهين في الجزء الثاني من برنامج “السيرة” الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة “dmc” المصرية: “أحببت عادل حسني جدا، وكنت أغار عليه، وعندما تزوجته كان يكبرني بـ25 عاما، ولم يكن شخصا بالغ الثراء، ولم أتزوجه بدافع المصلحة”.

وتابعت شاهين حديثها: “بعد فترة من الزواج علمت بأنه يقوم بإنتاج فيلم (الخادم) بطولة سهير رمزي، وعندما سألته أنكر، ولكنه تراجع وصارحني بالحقيقة قبل عرض الفيلم تجاريا، واعتذر بحجة أنه وافق على الإنتاج بعد ضغط مجموعة من الأصدقاء”.

واستكملت حديثها: “توقعت أن الأمر انتهي، لكن فوجئت أن عادل حسني يخوض تجربة الإنتاج مرة أخرى مع سهير رمزي في فيلم بعنوان (نساء صعاليك)، وحينها طلبت الطلاق، وشعرت بالضيق جدا، لأنه كان يعمل في قطاع السياحة، ويريدني أن أعتزل الفن، وهو من وراء ظهري يحاول دخول الوسط الفني، وقلت له حينها (لو عايزة أتجوز راجل من الفن كنت اتجوزت بس أنا كنت عايزة أتجوز من خارج الفن)”.

وعن زواجها الثاني قالت إلهام شاهين: “تزوجت برجل الأعمال عزت قدورة في السر، وهو من طلب ذلك بسبب ظروف عائلية، حيث كان ينتظر زواج ابنته واحترمت رغبته، وبعد مرور عام طلبت منه أن نعلن زواجنا ورفض فطلقت نفسي منه، لأن العصمة كانت في يدي” وذلك بحسب “العين الاخبارية”.