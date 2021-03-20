حبيب هاندا أرتشيل يتصدّر الترند في تركيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: بعد انتشار أخبار عن علاقة حبّ تجمع الممثلة التركية هاندا أرتشيل، برجل الأعمال مراد جان أكدوغان، تصدّر اسمه الترند التركيّ، وكان الأكثر حديثاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت المواقع التركية أنّ جانسين، شقيقة مراد جان، هي صديقة المغنّي مراد دالكيليتش حبيب هاندا أرتشيل السابق.

هاندا التي سُئلت، خارج مركز للعنابة بالبشرة، عن علاقتها بمراد جان، التزمت الصمت ولم تعلّق.

من جهة أخرى، نفت منتجة مسلسل “أنت أطرق بابي”، الأخبار التي انتشرت حول عدم وجود موسم جديد من المسلسل، وأكدت أنّ “المسلسل سيستمر”.