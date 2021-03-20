الأمير هاري يثير مجددًا غضب الملكة إليزابيث والأمير تشارلز.. ما علاقة شقيقة الأمير ويليام؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: يبدو أن الأمير هاري لا يعرف بعد كيف يرضي عائلته المالكة التي توصف بأنها الأكثر كلاسيكية ومحافظة على سرية وقدسية بروتوكولاتها الملكية التي تمنع ولا تحبذ خوض الإعلام بخصوصياتها بين أفرادها.

فبعد شبه جفاء وبرود طويل انتاب علاقة الشقيقين الأميرين ويليام وهاري بسبب قرار الأمير هاري التنحي عن دوره الملكي والإنسحاب من واجباته الملكية والهجرة إلى كندا والولايات المتحدة مع زوجته الأمريكية دوقة ساسكس ميغان ماركل وابنهما “آرتشي” الذي سيحتفل بعيد ميلاده الثاني قريباَ، عاد التواصل أخيراً بينهما لأول مرة بعد بث مقابلة الأمير هاري وزوجته مع صديقتهما المقربة قطب الإعلام الأمريكية أوبرا وينفري التي حققت نسبة مشاهدة عالمية قياسية.

وشاهد هذه المقابلة المثيرة التي استمرت لمدة ساعتين أكثر من 12 مليون و700 ألف بريطاني وعشرات الملايين في الولايات المتحدة والعالم بعد أن بثتها قناة “سي بي إس” يوم الأحد 7 من آذار-مارس الجاري، وفي يوم الإثنين التالي عرضت في بريطانيا.

غايل كينغ تكشف عن عودة التواصل بين هاري ووالده وشقيقه

وكانت الإعلامية الأمريكية غايل كينغ، وهي صديقة مقربة من دوقة ساسكس ميغان ماركل، وحضرت حفل “حمام شاور” ميغان ماركل لطفلها آرتشي قبل ولادته بأحد فنادق نيويورك قد كشفت على الملأ في برنامج “صباح الخير سي بي إس” عودة التواصل والمحادثات الهاتفية بينه وبين والده الأمير تشارلز “74 عاماً”، وشقيقه الأكبر الأمير ويليام “38 عاماً”، إلا أن الزوجين الأمير هاري “36 عاماً” وزوجته ميغان ماركل “39 عاماً” قد قالا لها إن المحادثات لم تكن ناجحة تماماً أو مثمرة.

وبينما عاد الأمير تشارلز والأمير ويليام للتواصل مع الأمير هاري ،لم يحاول أحد من العائلة المالكة الإتصال بميغان ماركل،وانحصر عودة التواصل بالأمير هاري فحسب.

الشقيقان كانا يتواصلان بشكل متقطع

وبحسب ما أوردت صحيفة “ميرور” البريطانية،كشفت الصحفية مورين كيلي ،إن الملكة إليزابيث الثانية لم توافق على تسريب خبر عودة التواصل بين الشقيقين الأمير ويليام والأمير هاري.

ومثل والدته كان للأمير تشارلز الموقف نفسه من الأمر،حيث أبدى أسفه لأنه اتصل بإبنه الأمير هاري الذي سرب الخبر بنفسه للصحافة الأمريكية والعالمية.

التواصل متقطع بين ويليام وهاري منذ عطلتي عيد الميلاد ورأس السنة

وقالت الخبيرة بالشؤون الملكية كاتي نيكول ،إن عائلتي الأمير ويليام والأمير هاري استمتعتا بمحادثات فيديو مشتركة في عطلتي “عيد الميلاد ورأس السنة” الماضيتين،ولم تنقطع المحادثات بين الشقيقين تماماً ،لأنهما كانا يتواصلان بشكل متقطع،لكن الآن عادا للتواصل،لكن العلاقة لن تعود بينهما كما كانت قبل قرار الأمير هاري بالتخلي عن واجباته الملكية والإنتقال مع عائلته للولايات المتحدة التي أوضحت أن كل واحد منهما اختار درب بعيد عن درب الآخر.