والدة كيم كارداشيان تكسر حاجز صمتها وتقول رأيها بطلاق ابنتها من كانيي ويست

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــــرد: تحدثت نجمة الواقع الأمريكية كريس جينر للمرة الأولى منذ أن تقدمت ابنتها نجمة الواقع وسيدة الأعمال الأمريكية الشهيرة كيم كارداشيان رسمياً بطلب الطلاق من زوجها مغني الراب الأمريكي كانيي ويست في فبراير-شباط الماضي،وفقاً لصحيفة “ميرور” البريطانية.

وكسرت كريس جينر حاجز صمتها الطويل وتحدثت عن طلاق ابنتها كيم كارداشيان بمقابلة إذاعية مع راديو أسترالي ببرنامج : ” The Kyle & Jackie O Show”.

وقالت الأم كريس جينر البالغة من العمر “65 عاماً” لمقدمي البرنامج الإذاعي الأسترالي إنها تريد فقط أن تكون ابنتها كيم كارداشيان سعيدة.

وأضافت: ” أن الشيء الجيد في عائلتنا ،هو أننا هناك من أجل بعضنا البعض ،وداعمين لبعضنا البعض،ونحب بعضنا البعض كثيراً جداً،لذلك كل ما أريده أن يكون الإثنان سعيدين،وأريد أن يكون أطفالهما سعداء،هذا هو الهدف.

واعترفت كريس جينر “65 عاماً” أن قصة انفصال وطلاق كيم وكانيي ستكون الحدث الأبرز في الموسم الأخير من مسلسل عائلة آل كارداشيان الذي انطلق تحت إسم: “Keeping Up With The Kardashians”.

وأكدت أن لابنتها كيم الحرية في قول ما تريده حول طلاقها بالبرنامج الواقعي الخاص بعائلة كارداشيان عندما تشعر بحاجتها إلى ذلك، وقالت إنها متأكدة أنها ستقول ما هو تشعر به ومناسب.

ومن المتوقع حسب ما أكدت كريس جينر،والدة كيم كارداشيان أن ابنتها تنوي توثيق طلاقها من كانيي ويست الذي تقدر قيمته بمليار و600 مليون جنيه استرليني في برنامجين واقعيين من بينها برنامجها الحالي: Keeping Up With The Kardashians الذي من المفترض بث الموسم ال 20 والأخير منه في شهر إبريل-نيسان المقبل ،مع متابعة الكاميرات التلفزيونية للتسعة أشهر الأخيرة من زواج كيم كارداشيان من زوجها مغني الراب الشهير كانيي ويست.

وقالت وسائل إعلام أمريكية،إن كانيي ويست الذي ظهر في البرنامج عام 2013 واستمر بالظهور في كثير من حلقاته لا يعتبر نجماً رئيسياً فيه ،لهذا يرجح أنه لن يظهر في أي مشاهد جديدة مقبلة بعد موافقته على الطلاق من زوجته وأم أطفاله الأربعة كيم كارداشيان.

يشار إلى أن كيم كارداشيان “40 عاماً” تقدمت بطلب الطلاق رسمياً لمحكمة الأسرة ،وتسعى للحصول على حضانة مشتركة مع كانيي ويست لأطفالها الأربعة بعد حصولها على الطلاق رسمياً بقرار قضائي.