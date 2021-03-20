فيديو صادم – منة عرفة تشكو الحاسدين: “ارحموني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: وجهت منة عرفة، رسالة غاضبة لأشخاص وصفتهم بالحاقدين عليها الذين يرون أن حياتها مرفهة، مؤكدة أنها تعرضت لحرق في يدها اليمنى وتعرضت لحادث سير على أحد الطرق، تسبب في اضرار لسيارتها، وتعاني من مرض غامض في المخ وتحتاج لإجراء فحص بالأشعة، وأكدت أن الحسد طال كلابها الذين أصيبوا بفيروس قاتل.

وقالت منة عرفة عبر فيديو نشرته عبر خاصية الاستوري بحسابها بموقع إنستقرام، أنها تمر بكوارث متتالية منذ 20 يوما، بسبب الذين يتدخلون في حياتها ويحسدونها، وأكدت أن يدها احترقت، ومن المفترض أن تجرى أشعة على المخ، كما أنها تعاني من الغدة الدرقية، موضحة أن كلابها أصيبوا بمرض البارفو الذي يؤدى إلى الوفاة.

وتابعت قائلة: بقالي فترة بتعرض لمصايب ياريت الناس ترحمني هيحصل ليا اكتر من كده إيه.. ياريت ترحموني شوية.

واختتمت منة حديثها قائلة: في ناس بتدخل تقولي بتعملى كده علشان الحسد وناس داخلة تشمت فيا يعنى حرام اللي بيحصل ليا.