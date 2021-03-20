مصطفى شعبان يسخر من مواقع التواصل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تسبب العطل المفاجئ الذي أصاب مواقع التواصل الاجتماعي أمس (الجمعة) في سخرية عدد كبير من الفنانين، وكان أول تعليق من الفنانين على عطل منتجات مواقع “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتساب”، من الفنان مصطفى شعبان الذي سخر من هذا الحدث، بصورة ساخرة نشرها عبر حسابه على فيسبوك بعد عودة عمله.

نشر مصطفى صورة مقسمة نصفين له في وضعين مختلفين، الأول صورة له وهو يضع يده على خده وعلق عليها بقوله: “لما تعرف إن الماسنجر والواتس مش شغالين”، وفي النصف الثاني صورة أخرى له وهو يضحك وعلق عليها بقوله: “بس أنت كده كده آخر رسالة جتلك من خمس سنين”.

يذكر أن مصطفى شعبان يشارك في دراما رمضان 2021 بمسلسل “ملوك الجدعنة” ويشاطره البطولة عمرو سعد، ويشاركهما ياسمين رئيس ودلال عبد العزيز ورانيا يوسف، من تأليف ورشة تحت إشراف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار شعبي حول صديقين يعيشان رحلة صعود في التجارة ويدخلان في صراعات كبيرة مع منافسيهما.