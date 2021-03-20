سعد الصغير يبرر سبب تقبيله قدم راقصة ويتعرض لهجوم كبير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تسبب الإعلامي العراقي نزار الفارس، في أزمة جديدة لفنان مصري بعد نشره مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، ظهر فيه جزء من لقائه مع المطرب الشعبي سعد الصغير، الذي وجه له نزار تساؤلًا حول سبب قيامه بتقبيل قدم الراقصة شمس، قبل سنوات، وكانت أمه أولى بذلك.

فقال سعد إنه لم يكن في وعيه، مؤكدًا أنه كان مخمورًا ولم يكن يعي خلال هذا الفيديو، وأشار إلى أن شمس، هي التي فعلت ذلك به، ونشرت الفيديو، وأنه لم يكن يعتاد تعاطي المخدرات في حياته إلا خلال علاقته بها، لكنها أعطت له مشروباً غير طبيعي، بحسب قوله.

وأوضح سعد الصغير، أن علاقته مع الراقصة شمس، كانت في بداية مشواره الفني، ولم يكن في وعيه الكامل لذلك أقام علاقة معها وتزوجها، مشبهًا إقدامه على الزواج بها بشخصية شحاته أبو كف في فيلم «غريب في بيتي» للفنان نور الشريف وسعاد حسني.

يذكر أن سعد الصغير أثار حالة من الجدل الواسع بسبب أزمته مع شمس والتي بدأت بعد كشفها عن زواجهما، لكنه نفى الأمر أكثر من مرة، قبل أن يظهر في أحد البرامج ويعترف بالزواج، وأنه كان سرا، بسبب خلافات وحتى لا تغضب زوجته الأولى، مضيفا أنها اعتبرته “شحاتة أبو كف، وأجبرته على الزواج”.

ولم تنته الأزمة باعترافه بالزواج، بل خرجت شمس بعدها لتؤكد أن سعد أرغمها على إجهاض جنينها، ما سبب لها مشاكل، واضطرت إلى كفالة طفلة، بعد رفض دار الأيتام التبني، لكونها راقصة.

وعادت شمس واتهمته بالتعدي عليها بواسطة بلطجية، وبعد الصلح بينهما، تم إخلاء سبيلهما من النيابة، إلى أن ظهرت مرة أخرى في عام 2016، وهي تستغيث لإنقاذها، ونشرت تسجيلات وفيديوهات لسعد الصغير، عبر حسابها على فيسبوك، ليرد عليها بأنها تبتزه بعد أن أنفق عليها مليوني جنيه، وصورته دون أن يعلم.