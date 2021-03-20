شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى: بغنى من 14 سنة وعملت 6 ألبومات و20 أغنية سنجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان رامى صبرى ضيفا على برنامج "أنا و أختي" تقديم الأعلاميتان "أسما وهبة"، المذاع عبر قناة صدى البلد، وتحدث عن بداية مشواره الفنى، وبعض من صفاته الشخصية، وكذا زواجه وحبه للأكل.

قال الفنان رامى صبرى، إنه عاش طفولته فى دبى، معقبا:" مكنش فيه مزيكا هناك وكنت بغنى من سن 4 سنين وأنا صغير وبابا قالى لازم تنزل تتعلم المزيكا فى مصر وده اللى حصل".

وعن التلحين قال صبرى، إن أول فنان تعرف عليه الفنان الراحل عامر منيب، وأول أغنية لحنها كانت له، مضيفاً:"لحنت بعد كده لـ فنانين كتير زى فضل شاكر، وشيرين، وعملت فى تلحين الأغانى حتى قابلت طارق العريان".

وبالنسبة الألبومات التى أصدرها رامى صبرى، قال إنه بدأ الغناء منذ عام 2006، وحتى الآن أصدر خلال هذه الفترة 6 ألبومات، و20 أغنية سينجل، وأنه أصدر أغنيتين خلال عام 2020، يرى أنهما من أهم أغانيه خلال تاريخه الفنى.

وأضاف صبرى، أنه خلال إنتاج ألبومه الثانى؛ كانت لديه مشكلة كبيرة مع المنتج، معقبا: "كنت بغنى وانا متخانق، ولأنى شخص مسالم، لما بقابل شخص مؤذي لا بتخانق معاه ولا برد عليه".

وعن الاكل والمطبخ والغناء كشف صبرى،قائلا:"" عندى مشكلة، أما بغنى كتير؛ بجوع وآكل" و أنه يحب دخول المبطخ كثيرا ويصنع الأكلات، مضيفاً" أنا خطير فى المطبخ، وبالنسبة للزواج فأنا تزوجت عن حب، لأنى مقدرش أتجوز جواز صالونات.