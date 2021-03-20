منة عرفة توجه رسالة للحاسدين: "ارحموني.. إيدي اتحرقت وعملت حادثة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" تهاجم فيه الحاسدين الذين يتدخلون في حياتها، وتكشف عن المواقف الصعبة التي تعرضت لها أخيرا.

وقالت منة في الفيديو: "الناس اللي مركزة معايا وفي تفاصيل حياتي، ارحموني، إيدي اتحرقت وعملت حادثة والدكتور طالب أشعة على المخ، حتى كلابي جالها مرض بيموّت، في إيه تاني ممكن يحصلي؟".



وطالبت البعض بالخروج من حياتها، والابتعاد عن التدخل في خصوصيتها التي لا تهم أحداً سواها.

على صعيد آخر، تنتطر منة عرفة عرض أحدث أعمالها حلقات حكاية "شنطة سفر" من مسلسل "ورا كل باب"، التي تبدأ السبت ويشارك في بطولتها الفنانة دينا والممثل أحمد صيام.

يذكر أن منة عرفة من مواليد 1 مايو/أيار 1999، وبدأت مسيرتها الفنية من خلال المشاركة في مسلسل "السندريلا" من إخراج سمير سيف وإنتاج عام 2005، وتوهجت بعد ظهورها في فيلم "مطب صناعي" بطولة أحمد حلمي.