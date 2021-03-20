هكذا احتفلت ميرهان حسين بعيد الأم مع والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

شاركت الفنانة ميرهان حسين، متابعيها احتفالها بعيد الأم مع والدتها عبر حسابها على إنستجرام.

ونشرت حسين، صورة تجمعها بأمها عبر حسابها، وعلقت: "كل سنة وانتي طيبة يا ماما.. ربنا يخليكي ليا.. كل سنة وكل الأمهات بألف خير، ربنا يحفظ امهاتكم يا رب، ويرحم اللي سبقونا ويجمعنا جميعا بيهم في الجنة.. كل سنة وكل أم بخير وصحة وسعادة".

ميرهان حسين شاركت في رمضان الماضي كضيف شرف في مسلسل "رجالة البيت"، بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني، وبيومي فؤاد، ومن إخراج أحمد الجندي.

كما شاركت ميرهان في مسلسل "ختم النمر"، بطولة الفنان أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، إسلام جمال، جميل برسوم، ومن تأليف وإخراج أحمد سمير فرج.