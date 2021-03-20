صورة نادرة تجمع بين أم كلثوم وفيروز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة تجمع بين نجمتي الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم، وجارة القمر السيدة فيروز.

يظهر الثنائي أم كلثوم وفيروز في الصورة وهما يتبادلان الحديث، ويحيطهما لهفة اللقاء ونظرات الإعجاب.

وفي حوار نادر نشرته مجلة "الموعد" بتاريخ 10 إبريل عام 1980؛ تحدثت فيروز عن علاقتها بأم كلثوم، لافتة إلى أنه جمعتها بها علاقة صداقة طيبة، موضحة أنها التقتها لأول مرة عندما غنّت في بعلبك، ثم عندما زارت النجمة اللبنانية مصر.

فيروز أكدت أيضا أن كوكب الشرق فضلا عن صوتها العظيم كان لها حضور آخذ، مشيرة إلى أن لكل منهما لون في الغناء عبرت عنه أصدق تعبير، حيث أن ما يناسب أم كلثوم لا يناسبها، وما يناسبها لا يناسب سيدة الغناء العربي، مشدّدة على أن حبها لأم كلثوم حب المستمع المعجب.

أم كلثوم من مواليد 31 ديسمبر 1898، ورحلت عن عالمنا في 3 فبراير 1975، بينما صوت لبنان السيدة فيروز من مواليد 21 نوفمبر 1935.