تارا عماد بالحجاب.. صورة جديدة من كواليس مسلسل "ضد الكسر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة الشابة نور إيهاب، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة من كواليس مسلسل "ضد الكسر" المقرر عرضه في شهر رمضان 2021.

وظهر في الصورة التي نشرتها "نور" عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، النجوم: نيللي كريم، محمد فراج، تارا عماد، حمزة العيلي.

وتجسد نيللي دور "سلمى" وهي من مشاهير "تيك توك"، وتسعى لشهرة لتحصل على الأموال من خلال العمل كـ "يوتيوبر"، وتعيش في حارة شعبية بسيطة بشبرا حتى تتغير حياتها، ويحاول جار لها بالمنطقة أن يبتزها بالأسرار التي يعلمها عنها كي يتزوج شقيقتها.

مسلسل "ضد الكسر" للنجوم نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، هشام إسماعيل، ومصطفى درويش وغيرهم، من تأليف عمرو الدالي ومدير التصوير أحمد عبد العزيز وإخراج أحمد خالد، وإنتاج شركة "العدل جروب"، ويعرض على قناة CBC في رمضان.