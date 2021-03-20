هذا هو المبلغ الذي تحتاجه كي تتمكن من العيش على القمر

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 43 دقيقة

العيش على القمر سيكلف 325 ألف دولار شهريًا

كشفت شركة ماني، الوسيط الائتماني، عن أول دليل للرهن العقاري على سطح القمر، ويكشف أن العيش على سطح الجرم السماوي سيكلف 325 ألف دولار شهريًا.

وأورد التقرير أن كُلفة المنزل كاملة تصل إلى 40 مليون دولار، يشمل السعر إضافة تفاصيل منقذة للحياة إلى المنازل، مثل موانع تسرب الهواء، ومضخاته ذات القوة الصناعية، والسخانات، والنوافذ المقاومة للنيازك، والعزل، ومصادر الطاقة العضوية.

وجمعت الشركة أكثر المواقع المرغوبة على سطح القمر، مع اعتبار «Sea of Rains» «المنطقة العائلية المثالية» وتقع هذه في المنطقة الشمالية من القمر.

ومن المقرر أن تقلع مهمة «أرتميس» التابعة لوكالة ناسا في عام 2024، لإيصال طاقم يستكشف سطح القمر على أمل بناء موطن مستقر.

وتشير الدراسة إلى أنه مع تزايد عدد سكان الأرض وتطور تكنولوجيا الفضاء، لن يمر وقت طويل قبل أن يصبح العيش على القمر الوضع الطبيعي الجديد.

واستخدم الفريق البحثي للدليل عوامل مختلفة لحساب كُلفة منزل على سطح القمر: كالمواد الخام اللازمة لبناء المنزل، والمواد الخاصة اللازمة للبناء على الغلاف الجوي للقمر، ورواد الفضاء المطلوبين للسفر للبناء، ومتوسط كلفة نقل المواد.

وبنيت بيانات النقل لكل رطل وفق شركة «سبيس إكس»، لحساب كمية الشحن إلى سطح القمر. ويستدعي بناء الوحدات السكنية على القمر شراء مفاعل نووي صغير كلفته 1.3 مليار دولار لتوليد الطاقة الكهربائية.

وأعلنت وكالة «ناسا» في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن المياه متوافرة على سطح القمر.