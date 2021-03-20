نادية الجندي في ورطة بسبب تصريحاتها عن شادية.. هذه التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تسبب حديث الفنانة نادية الجندي عن الفنانة الراحلة شادية وعلاقتها بالفنان عماد حمدي في وضعها بمأزق بسبب غضب أسرتها وجمهورها.

وكانت نادية قالت خلال لقائها في برنامج “السيرة” من تقديم وفاء الكيلاني، إن عماد حمدي من صنع نجاح شادية وأن الغيرة كانت سبب انفصالهما وأنه أصبح لديه عقدة، وكان يشعر بالخوف من تكرار التجربة وأن تنجح هي وتتركه.

وردت ناهد شاكر ابنة شقيق الفنانة شادية، مستعينة بمنشور كتبه جمهور شادية وكتبت عبر حسابها على “فيسبوك”: “كنت عمالة بدور على رد مناسب على العنجهية ديه…. مش عارفة أجمع، صدمتي في وفاة الدكتور شاكر عبد الحميد ملخبطاني، والحمد لله جمهور شادية رد أحسن مني ألف مرة.. تحية وشكر لكل المحبين ربنا يسعد قلبكم يارب، 82 سنة برضو كتر خير الدنيا”.

ومن جانبها قدمت الفنانة نادية الجندي اعتذارها مؤكدة أنها لم تقصد الإساءة وكتبت تعقيباً على منشور في صفحة شادية: “شادية فنانة وإنسانة عظيمة ولم أقصد أي إساءة إطلاقاً ولم يصدر على لساني هذا الكلام كل اللي أقصده أن سبب طلاقها ومعاناتها مع الراحل عماد حمدي هو الغيرة الشديدة فقط، لكن طول عمري أكن لها كل حب واحترام واشتغلت معاها في فيلم ميرامار الله يرحمها كنت عظيمة، تحياتي للجميع”.

وكان جمهور شادية قد رصد نجاحات الفنانة الراحلة قبل زواجها من الفنان عماد حمدي، مؤكدين أنها كانت بطلة لأفلام عديدة وأنها بعد زواجهما قدمت أعمالاً ناجحة أيضاً، فيما قارنوا بعد ذلك مشوار نادية الجندي قبل وبعد زواجها من عماد حمدي موضحين أنها كانت تظهر ككومبارس.