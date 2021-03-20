هنا الزاهد تعلن إصابة شقيقتها بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الفنانة المصرية هنا الزاهد إصابة أحد أفراد عائلتها بفيروس كورونا المستجد، بعدما أصيبت هي بالفيروس الأربعاء الماضي.

وقالت الزاهد في منشور عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، إن شقيقتها نور الزاهد أصيبت بكورونا، بعد أن جاءت نتيجة مسحتها "إيجابية".



كانت هنا الزاهد كشفت عن إصابتها بكورونا الأربعاء الماضي، وطالبت الأشخاص الذين تعاملت معهم عن قرب في الفترة الأخيرة بإجراء التحاليل اللازمة من أجل الاطمئنان على سلامتهم.

وتخوض هنا الزاهد ماراثون رمضان الدرامي هذا العام بدور رومانسي من خلال مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام ومحمد رياض.

ويعرض لها حاليا مسلسل "حلوة الدنيا سكر" على قناة "dmc"، وتدور أحداثه في 45 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات.

ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما محمد كيلاني، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل"، ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبي، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويقوم بدور البطولة فيها محمود عبدالمغني.